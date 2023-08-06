Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания

Артем появился на поле на 73-й минуте.

Артем Довбик впервые сыграл за Жирону сегодня вечером.

Напомним, что украинский форвард сегодня был официально объявлен, как игрок каталонского клуба.

Однако Артем успел провести с новой командой одну тренировку, и даже попасть в заявку на товарищеский матч против Лацио.

Матч Лацио - Жирона начался сегодня в 21:00 по киевскому времени. Виктор Цыганков начал игру с первых минут, а вот Довбик остался на замене.

На 73-й минуте матча Артем все-таки появился на поле, заменив Арно Мартинеса. К этому моменту Жирона уже вела в два мяча, благодаря голам Цыганкова и Стуани.

Ранее, напомним, лондонский Арсенал стал обладателем Суперкубка Англии.

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