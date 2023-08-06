iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания

Артем появился на поле на 73-й минуте.
Вчера, 22:37
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua

Артем Довбик впервые сыграл за Жирону сегодня вечером.

Напомним, что украинский форвард сегодня был официально объявлен, как игрок каталонского клуба.

Однако Артем успел провести с новой командой одну тренировку, и даже попасть в заявку на товарищеский матч против Лацио.

Матч Лацио - Жирона начался сегодня в 21:00 по киевскому времени. Виктор Цыганков начал игру с первых минут, а вот Довбик остался на замене. 

На 73-й минуте матча Артем все-таки появился на поле, заменив Арно Мартинеса. К этому моменту Жирона уже вела в два мяча, благодаря голам Цыганкова и Стуани.

Ранее, напомним, лондонский Арсенал стал обладателем Суперкубка Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

Статьи по теме

Цыганков отличился пушечным голом в матче против Лацио Цыганков отличился пушечным голом в матче против Лацио
Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны
Официально: Довбик - футболист Жироны Официально: Довбик - футболист Жироны
ПСЖ согласовал трансфер форварда Бенфики ПСЖ согласовал трансфер форварда Бенфики
Помочь журналистам

Видео

Пол - Диаз: лучшие моменты боя
Пол - Диаз: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:43
Европа23:43
ПСЖ согласовал трансфер форварда Бенфики
Европа23:25
Линекер назвал клуб, который выиграет АПЛ в будущем сезоне
Украина23:03
Рух - Ворскла 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа22:56
Цыганков отличился пушечным голом в матче против Лацио
Украина22:51
Заря - Кривбасс 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа22:37
Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания
Украина22:33
Днепр-1 - Полесье 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Киберспорт22:30
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт22:20
IEM Cologne 2023: G2 одолели ENCE в финале
Формула 122:16
Фиттипальди заявил, что причиной неудач Альпин стал уход Алонсо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK