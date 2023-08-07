Мбаппе заметили на Сардинии в компании горячих девушек
Нападающий решил устроить себе отпуск.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе решил сделать себе отпуск и улетел частнім самолетом на Сардинию, пишет The Sun.
Напомним, что из-за желания француза покинуть французский клуб, ПСЖ отстранил игрока от тренировок.
Но, похоже, Килиана все устраивает в данной ситуации. Папарацци поймали форварда, наслаждающимся коктейлями у бассейна в компании горячих девушек.
Также издание сообщает, что позднее в тот же день Мбаппе отправился в ночной клуб, где провел время с игроком Реала Родриго.
Ранее, напомним, ПСЖ уже подписал потенциальную замену французскому нападающему.
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