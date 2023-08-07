Рамуш - новый футболист ПСЖ
Португалец пополнил ряды парижского гранда.
ПСЖ объявил о подписании форварда Бенфики Гонсалу Рамуша.
Парижане взяли в аренду 22-летнего португальца до лета 2024 года с правом выкупа за 65+15 млн евро.
🔴 #WelcomeGonçaloRamos 🔵 pic.twitter.com/ROVusV69bn— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2023
В контракте футболиста с чемпионом Франции будет пункт об обязательстве выкупа игрока при выполнении некоторых условий.
Читай также: Неймар объявил ПСЖ о желании сменить клуб
В чемпионате Португалии в сезоне-2022/23 Рамуш провел 30 матчей и забил 19 голов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!