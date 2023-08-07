Рамуш - новый футболист ПСЖ

ПСЖ объявил о подписании форварда Бенфики Гонсалу Рамуша.

Парижане взяли в аренду 22-летнего португальца до лета 2024 года с правом выкупа за 65+15 млн евро.

В контракте футболиста с чемпионом Франции будет пункт об обязательстве выкупа игрока при выполнении некоторых условий.

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В чемпионате Португалии в сезоне-2022/23 Рамуш провел 30 матчей и забил 19 голов.

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