Бавария и Тоттенхэм согласовали переход Кейна

Лондонский Тоттенхэм наконец принял предложение Баварии по Харри Кейну, пишет The Athletic.

Ранее, напомним, "шпоры" уже отклоняли 100+ млн за своего форварда от мюнхенцев. Но не в этот раз.

Издание утверждает, что Баварии удалось переубедить Дэниэла Леви предложением, которое также включает в себя более 100 млн евро.

Однако другие детали соглашение пока неизвестно. В данный момент переход Харри Кейна в Баварию зависит от самого англичанина.

Ранее также сообщалось, что итальянским грандам интересен украинский защитник.

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