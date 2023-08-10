Бавария и Тоттенхэм согласовали переход Кейна
Сага англичанина подходит к концу.
Лондонский Тоттенхэм наконец принял предложение Баварии по Харри Кейну, пишет The Athletic.
Ранее, напомним, "шпоры" уже отклоняли 100+ млн за своего форварда от мюнхенцев. Но не в этот раз.
Издание утверждает, что Баварии удалось переубедить Дэниэла Леви предложением, которое также включает в себя более 100 млн евро.
Однако другие детали соглашение пока неизвестно. В данный момент переход Харри Кейна в Баварию зависит от самого англичанина.
Ранее также сообщалось, что итальянским грандам интересен украинский защитник.
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