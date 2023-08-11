Вест Хэм намерен заработать еще более 100 млн евро на своем хавбеке

Пакета уже согласовал с "горожанами" контракт.

Лондонский Вест Хэм определился с ценой на Лукаса Пакета, пишет Мохамед Бухафси.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити намерен выкупить у "молотобойцев" бразильского хавбека.

"Горожане" предложили клубу 85+10 млн евро, однако лондонцы требуют 110 млн без учетов бонусов.

При этом сам Лукас уже пообщался с Гвардиолой, а также согласовал с клубом личный контракт. С учетом этих обстоятельств Сити настроен оптимистично.

Ранее также сообщалось, что Неймар согласовал личный контракт с Барселоной.

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