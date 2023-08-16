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Деку - новый спортивный директор Барселоны

Легендарный португалец вернулся в клуб в качестве функционера.
Сегодня, 16:11
Лапорта и Деку / fcbarcelona.com
Лапорта и Деку / fcbarcelona.com

Президент Барселоны Жоан Лапорта объявил о том, что экс-хавбека клуба Деку стал новым спортивным директором.

"Деку будет отвечать за определение спортивной философии Барселоны, формирование команды вместе с тренером, а также возглавит футбольную секцию клуба", - говорится в заявлении "сине-гранатовых".

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Отметим, Деку сменит в данной должности Матеу Алемани, который будет освобожден от своих обязанностей после закрытия летнего трансферного окна.

Легенда португальского футбола выступала в Барселоне с 2004 по 2008 год. По окончании игровой карьеры 45-летний функционер работал футбольным агентом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Деку

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