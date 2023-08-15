iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона хочет арендовать защитника Сити

Клуб отпустит Канселу за 60 млн евро.
Сегодня, 16:59
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Барселона готова оформить аренду Жоау Канселу, пишет ESPN.

Каталонцы согласны взять португальца в аренду на сезон с обязательной опцией выкупа.

Сити готов продать Канселу, но только при условии, что опция выкупа будет включать в себя 60 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Отметим, что португальский защитник также интересует саудовские клубы, потому Барселоне стоит поспешить.

Напомним, что переход Мойзеса Кайседо в Челси стал рекордным для АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоау Канселу

Статьи по теме

Атлетико отказал Барселоне в обмене футболистами Атлетико отказал Барселоне в обмене футболистами
Защитник Барселоны станет одноклубником Роналду Защитник Барселоны станет одноклубником Роналду
Советник президента Барселоны выступил с жесткой критикой судейства в матче с Хетафе Советник президента Барселоны выступил с жесткой критикой судейства в матче с Хетафе
Матч Хетафе - Барселона стал самым долгим в истории Ла Лиги Матч Хетафе - Барселона стал самым долгим в истории Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа18:26
Неймар получит ошеломляющие бонусы при переходе в Аль-Хиляль
ММА18:08
"Илон несерьезен, время двигаться дальше": Бой Маск - Цукерберг оказался под угрозой срыва
Украина18:05
VBET Кубок Украины: Мариуполь по пенальти прошел Кудривку, Звягель разгромил ЮКСА
Украина17:59
Полесье задумалось о смене эмблемы
НБА17:35
"Он лжец": Харден раскритиковал генменеджера Филадельфии, с которым ранее дружил
Легкая атлетика17:11
Бренд PUMA стал официальным партнером Федерации Легкой Атлетики Украины
Европа16:59
Барселона хочет арендовать защитника Сити
Европа16:23
Арсенал арендовал голкипера Брентфорда
Европа15:49
Кайседо - о Челси: Я здесь, чтобы стать легендой клуба
Европа15:32
Артета может перетянуть в Арсенал еще одного игрока Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK