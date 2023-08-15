Барселона хочет арендовать защитника Сити

Барселона готова оформить аренду Жоау Канселу, пишет ESPN.

Каталонцы согласны взять португальца в аренду на сезон с обязательной опцией выкупа.

Сити готов продать Канселу, но только при условии, что опция выкупа будет включать в себя 60 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Отметим, что португальский защитник также интересует саудовские клубы, потому Барселоне стоит поспешить.

Напомним, что переход Мойзеса Кайседо в Челси стал рекордным для АПЛ.

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