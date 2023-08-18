iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси объявил о подписании бельгийского таланта из Саутгемптона

Лондонский клуб перехватил перспективного 19-летнего хавбека у Ливерпуля.
Сегодня, 14:22
Ромео Лавиа / chelseafc.com
Ромео Лавиа / chelseafc.com

Лондонский Челси на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника Саутгемптона Ромео Лавии.

Как сообщает пресс-служба "синих", бельгийский хавбек подписал с клубом контракт, рассчитанный на семь лет - до июня 2030 года.

Читай также: Челси побил трансферный рекорд АПЛ, подписав лидера Брайтона

Финансовые условия перехода 19-летнего футболиста, на которого также претендовал Ливерпуль, не разглашаются. Тем не менее, по информации СМИ, сумма трансфера составила 53 миллиона фунтов стерлингов (62 миллиона евро), а еще 5 миллионов фунтов (5,85 миллиона евро) предусмотрены в виде бонусов.

Отметим, что в минувшем сезоне Лавиа провел в составе Саутгемптона во всех турнирах 35 матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее стало известно, почему Лавиа отказал Ливерпулю.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси трансферы саутгемптон Ромео Лавиа

Статьи по теме

Марокканский герой ЧМ-2022 перешел в клуб из Саудовской Аравии Марокканский герой ЧМ-2022 перешел в клуб из Саудовской Аравии
Футболист сборной Англии может пропустить матч против Украины Футболист сборной Англии может пропустить матч против Украины
Трансферы УПЛ: Колос отпустил опытного защитника, игрок Днепра-1 ушел в испанский клуб Трансферы УПЛ: Колос отпустил опытного защитника, игрок Днепра-1 ушел в испанский клуб
Ньюкасл подпишет воспитанника Челси Ньюкасл подпишет воспитанника Челси
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие16:25
Женский чемпионат Европы по волейболу: Украина сыграет с Сербией
Европа16:21
Месси назвал причину перехода в Интер Майами
Европа16:03
Вратаря ПСЖ выписали из больницы спустя 10 недель после смертельно опасного инцидента
Европа15:50
Ливерпуль объявил о переходе хавбека Штутгарта
НБА15:38
НБА обнародовала календарь предстоящего регулярного сезона
Европа15:25
Мбаппе попал в заявку на ближайший матч ПСЖ в Лиге 1
Лига Европы15:12
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
Сборные15:10
Хорватия - Украина: онлайн-трансляция полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024
Формула 114:30
Масса подал иск в суд из-за потерянного титула чемпиона мира Формулы 1 2008 года
Европа14:22
Челси объявил о подписании бельгийского таланта из Саутгемптона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK