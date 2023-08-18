Челси объявил о подписании бельгийского таланта из Саутгемптона
Лондонский Челси на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника Саутгемптона Ромео Лавии.
Как сообщает пресс-служба "синих", бельгийский хавбек подписал с клубом контракт, рассчитанный на семь лет - до июня 2030 года.
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Финансовые условия перехода 19-летнего футболиста, на которого также претендовал Ливерпуль, не разглашаются. Тем не менее, по информации СМИ, сумма трансфера составила 53 миллиона фунтов стерлингов (62 миллиона евро), а еще 5 миллионов фунтов (5,85 миллиона евро) предусмотрены в виде бонусов.
Introducing a new Blue! 🔵 pic.twitter.com/vdHynMOMti— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2023
Отметим, что в минувшем сезоне Лавиа провел в составе Саутгемптона во всех турнирах 35 матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.
Ранее стало известно, почему Лавиа отказал Ливерпулю.
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