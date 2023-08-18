Бензема и Канте уговаривают защитника Манчестер Юнайтед перебраться в Саудовскую Аравию

Центрбек Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан попал в сферу интересов Аль-Иттихада. Об этом сообщает издание Sports Zone.

Представители клуба из Саудовской Аравии уже связались с агентами француза. Пока он не дал ответ на предложение сменить команду, однако ему хотелось бы провести еще один год в Европе.

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Ввиду этого, 30-летнего француза пытаются убедить перейти в Аль-Иттихад экс-партнеры по сборной Карим Бензема и Нголо Канте.

В случае срыва трансфера, клуб постарается подписать центрбека ПСЖ Маркиньоса. Бразилец обойдется намного дороже Варана.

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