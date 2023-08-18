iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бензема и Канте уговаривают защитника Манчестер Юнайтед перебраться в Саудовскую Аравию

Варан может сменить команду.
Сегодня, 17:22
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Центрбек Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан попал в сферу интересов Аль-Иттихада. Об этом сообщает издание Sports Zone.

Представители клуба из Саудовской Аравии уже связались с агентами француза. Пока он не дал ответ на предложение сменить команду, однако ему хотелось бы провести еще один год в Европе.

Читай также: Фанаты поддержали игрока Манчестер Юнайтед, который "объявил войну" Футбольной ассоциации Англии

Ввиду этого, 30-летнего француза пытаются убедить перейти в Аль-Иттихад экс-партнеры по сборной Карим Бензема и Нголо Канте.

В случае срыва трансфера, клуб постарается подписать центрбека ПСЖ Маркиньоса. Бразилец обойдется намного дороже Варана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рафаэль Варан Аль-Иттихад

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед готовит полноценный контракт для вернувшегося ветерана Манчестер Юнайтед готовит полноценный контракт для вернувшегося ветерана
Звезда британского ТВ угрожает прекратить поддерживать Манчестер Юнайтед, если клуб вернет Гринвуда в состав Звезда британского ТВ угрожает прекратить поддерживать Манчестер Юнайтед, если клуб вернет Гринвуда в состав
Интер может перехватить игрока у МЮ Интер может перехватить игрока у МЮ
Ливерпуль может перехватить трансферную цель МЮ Ливерпуль может перехватить трансферную цель МЮ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс18:22
FAVBET разыграет ₴1 000 000 среди бетторов, которые угадают победный раунд боя Усик-Дюбуа
Европа18:20
Месси - о ПСЖ: Это не то, чего я хотел
Европа18:13
Сборная Италии получила нового наставника - источник
Европа17:51
Анчелотти сделал выбор между Кепой и Луниным
Формула 117:42
Сайнс считает, что Феррари стоит принять свое место в пелотоне
Европа17:25
Реал пожаловался в суд на Ла Лигу
Европа17:22
Бензема и Канте уговаривают защитника Манчестер Юнайтед перебраться в Саудовскую Аравию
Европа16:58
Манчестер Юнайтед готовит полноценный контракт для вернувшегося ветерана
Сборные16:58
Хорватия - Украина: онлайн-трансляция полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024
Украина16:53
ЛНЗ - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK