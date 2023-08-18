Игрок Лидса потребовал от клуба отпустить его в АПЛ
Уилфрид Ньонто хочет присоединиться к Эвертону.
Вингер Лидса Уилфрид Ньонто официально обратился к клубу с требованием отпустить его, пишет The Athletic.
Напомним, итальянец присоединился к Лидсу прошлым летом, но в 28 матчах оформил лишь четыре гола и четыре ассиста.
Сейчас Ньонто активно интересуется Эвертон, который сохранил прописку в АПЛ, "ириски" даже пробовали его купить за 25 млн фунтов, но Лидс отказал.
После этого игрок обратился к руководству клуба, чтобы те его отпустили в Эвертон. Пока игрока отстранили от тренировок с первой командой.
Однаок издание подчеркивает, что Эвертон готов отправить улучшенное предложение.
Ранее, напомним, стало известно, что лидер Сити успешно перенес операцию.
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