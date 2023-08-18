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Игрок Лидса потребовал от клуба отпустить его в АПЛ

Уилфрид Ньонто хочет присоединиться к Эвертону.
Сегодня, 22:34
Уилфрид Ньонто / Getty Images
Уилфрид Ньонто / Getty Images

Вингер Лидса Уилфрид Ньонто официально обратился к клубу с требованием отпустить его, пишет The Athletic.

Напомним, итальянец присоединился к Лидсу прошлым летом, но в 28 матчах оформил лишь четыре гола и четыре ассиста.

Сейчас Ньонто активно интересуется Эвертон, который сохранил прописку в АПЛ, "ириски" даже пробовали его купить за 25 млн фунтов, но Лидс отказал.

После этого игрок обратился к руководству клуба, чтобы те его отпустили в Эвертон. Пока игрока отстранили от тренировок с первой командой.

Однаок издание подчеркивает, что Эвертон готов отправить улучшенное предложение.

Ранее, напомним, стало известно, что лидер Сити успешно перенес операцию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Лидс

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