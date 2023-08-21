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Ман Сити снова не смог подписать замену Де Брюйне

Дани Ольмо неожиданно отказал "горожанам".
Сегодня, 17:01
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Манчестер Сити никак не может отыскать замену травмированному Кевину Де Брюйне, пишет Bild.

Напомним, в первом туре бельгиец получил серьезную травму, и клуб вышел на траснферный рынок в поисках его замены.

В первую очередь "горожане" предложили 100 млн за Лукаса Пакета, однако трансфер сорвался из-за проблем бразильца с FA.

Следующим в списке Гвардиолы был хавбек РБ Лейпциг Дани Ольмо, но испанец неожиданно отказал английскому клубу.

"Никаких предпосылок. Я полностью сосредоточен на задачах Лейпцига в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии. Манчестер Сити - это великий клуб, один из величайших в мире. Йошко Гвардиола отправился туда. Но я счастлив здесь", - приводит слова испанца немецкое издание.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити дани ольмо

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