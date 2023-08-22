Мбаппе договорился с ПСЖ о своем будущем

Француз точно проведет еще год в Париже.

Килиан Мбаппе имеет усную договоренность с Нассером Аль-Хелаифи, что клуб получит за него деньги, утверждает The Times.

По информации издания, француз провел несколько встреч с владельцем ПСЖ, в результате чего стороны смогли договориться.

Мбаппе либо продлит соглашение с клубом еще на год, либо же вовсе подпишет долгсрочный контракт, в котором будет пункт о продаже.

Если же не произойдет ни то, ни другое, то Килиан откажется от 100 млн евро, положенных ему в качестве бонуса за лояльность за подписание контракта в 2022 году.

Также Мбаппе заверил клуб, что готов играть под руководством Энрике и хотел бы выиграть Лигу чемпионов.

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