iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Италии появился еще один вариант для Лукаку

Рома может попробовать арендовать форварда.
Сегодня, 19:58
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Рома может попробовать арендовать Ромелу Лукаку под окончание трансферного окна, пишет TuttoMercatoWeb.

Напомним, что бельгиец не нужен Челси, а Ювентусу нужно сначала продать Влаховича, чтобы купить Ромелу.

Источники сообщают, что в Лондон прибыла спортивный директор Ромы Лина Сулуку. Она может провести переговоры с Челси по Лукаку.

Трансфер "волки" не могут себе позволить, однако, если к окончанию окна бельгиец все еще не будет продан, клуб может попробовать его арендовать.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе Ромы к нападающему Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ромелу Лукаку

Статьи по теме

Лукаку тренируется с молодежкой в ожидании своей продажи Лукаку тренируется с молодежкой в ожидании своей продажи
Неймар побил трансферный рекорд Лукаку по суммарной стоимости всех переходов за карьеру Неймар побил трансферный рекорд Лукаку по суммарной стоимости всех переходов за карьеру
Самые дорогие трансферы в истории футбола Самые дорогие трансферы в истории футбола
Почеттино определился с судьбой Лукаку в Челси Почеттино определился с судьбой Лукаку в Челси
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика22:10
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Рыжикова и Ткачук не смогли отобраться в финал в беге на 400 м с барьерами
Европа21:56
Вест Хэм подписал центрального защитника
Другие страны21:50
Порту за рекордную сумму продал полузащитника в клуб Роналду
Европа21:31
Саудовская клубы не намерены подписывать Гринвуда
Бокс20:59
"Хочет отдохнуть": Промоутер подтвердил ближайшие планы Ломаченко
Европа20:48
Хавбеку Ливерпуля отменили дисквалификацию
Другие страны20:32
Карлос Тевес возглавил аргентинский клуб
Европа20:29
Аллегри покинет Ювентус после этого сезона
Европа19:58
В Италии появился еще один вариант для Лукаку
Лига конференций19:45
Динамо - Бешикташ: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK