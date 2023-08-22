В Италии появился еще один вариант для Лукаку

Рома может попробовать арендовать Ромелу Лукаку под окончание трансферного окна, пишет TuttoMercatoWeb.

Напомним, что бельгиец не нужен Челси, а Ювентусу нужно сначала продать Влаховича, чтобы купить Ромелу.

Источники сообщают, что в Лондон прибыла спортивный директор Ромы Лина Сулуку. Она может провести переговоры с Челси по Лукаку.

Трансфер "волки" не могут себе позволить, однако, если к окончанию окна бельгиец все еще не будет продан, клуб может попробовать его арендовать.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе Ромы к нападающему Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!