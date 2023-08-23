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Санчес вернется в Интер, если клуб продаст своего нападающего

У чилийского форварда может появиться шанс вернуться на Джузеппе Меацца.
Вчера, 22:18
Алексис Санчес / Getty Images
Алексис Санчес / Getty Images

Интер и Марсель могут провернуть непрямой обмен форвардами.

Как сообщает Фабрицио Романо, французский клуб начал переговоры со своими итальянскими коллегами по трансферу Хоакина Корреа.

При этом, на 29-летнего аргентинца также претендует Реал Бетис, но игрок не считается приоритетным вариантом в списке испанцев.

Параллельно с этим "нерадзурри" уже провели переговоры с Алексисом Санчесом - 34-летний чилиец сможет вернуться в Серию А, если Корреа будет продан.

Напомним, что Алексис Санчес выступал за Интер в период с 2019 по 2022 год, после чего он перебрался в Марсель на правах свободного агента.

По окончанию прошлого сезона завершился его контракт с провансальцами - стороны решили не продлевать соглашение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер марсель Алексис Санчес хоакин корреа

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