Серия А: Милан оказался сильнее Торино, Рома вновь потеряла очки
В субботу, 26 августа, в рамках второго тура Серии А состоялись сразу два матча.
В первом Рома играла на выезде против Вероны, сенсационно уступив со счетом 1:2.
На два гола в первом тайме римляне смогли лишь ответить забитым мячом во второй половине встречи.
Верона - Рома 2:1
Голы: Дуда, 4, Нгонге, 45+3
Ожидаемые голы (xG): 0.64 - 0.61
Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 5 - 18
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 15 - 11
Атаки: 77 - 85
В параллельном матче Милан без особых проблем разбил на своем поле Торино со счетом 4:1.
Сначала команды обменялись голами, а после хозяева трижды вколотили мяч в ворота соперника. Дублем отличился форвард Оливье Жиру.
Милан - Торино 4:1
Голы: Пулишич, 33, Жиру, 43 пенальти, 65 пенальти, Эрнандес, 45+2 - Схюрс, 36
Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 0.30
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 13 - 16
Атаки: 91 - 82
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