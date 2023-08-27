iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кейн рассказал, когда планирует закончить карьеру

Англичанин планирует еще несколько лет играть на топ-уровне.
Сегодня, 17:24
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Харри Кейн признался, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру.

Напомним, 30-летний нападающий этим летом присоединился к мюнхенской Баварии.

Кейн заявил, что планирует играть на высоком уровне еще несколько лет, его вдохновляет пример Роналду, Месси и других.

"Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеру. Но я хотел бы играть на высшем уровне еще 7-8 лет.

Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов", – цитирует англичанина Bayern & Germany.

Ранее, напомним, сообщалось, что Брайтон нашел замену Мойзесу Кайседо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

Статьи по теме

В семье Кейна пополнение: Жена футболиста родила мальчика В семье Кейна пополнение: Жена футболиста родила мальчика
Харри Кейн: статистика-2023/2024 Харри Кейн: статистика-2023/2024
Тухель: Кейн - абсолютный топ Тухель: Кейн - абсолютный топ
Кейн впервые забил за Баварию Кейн впервые забил за Баварию
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие страны17:35
Манчини согласовал контракт со сборной Саудовской Аравии
Европа17:24
Кейн рассказал, когда планирует закончить карьеру
Сборные17:23
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Италия проиграла Доминиканской Республике, Германия оказалась сильнее Австралии
Украина17:05
"Русина продали": Тренер Зари подтвердил трансфер нападающего
Украина16:56
Шахтер в меньшинстве удержал победу против Колоса
Украина16:45
Ворскла - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс16:38
"Кучка сс*кунов": Чисора разнес Дюбуа за бой с Усиком
Украина16:26
Лалатович намерен покинуть Зарю
Бокс15:55
"Дерек, у меня есть бананы": Чисора пришел поздравить Усика с победой и получил угощение
Европа15:50
Брайтон определился с заменой Кайседо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK