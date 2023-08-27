Кейн рассказал, когда планирует закончить карьеру

Англичанин планирует еще несколько лет играть на топ-уровне.

Харри Кейн признался, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру.

Напомним, 30-летний нападающий этим летом присоединился к мюнхенской Баварии.

Кейн заявил, что планирует играть на высоком уровне еще несколько лет, его вдохновляет пример Роналду, Месси и других.

"Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеру. Но я хотел бы играть на высшем уровне еще 7-8 лет.

Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов", – цитирует англичанина Bayern & Germany.

Ранее, напомним, сообщалось, что Брайтон нашел замену Мойзесу Кайседо.

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