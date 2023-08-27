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Брайтон определился с заменой Кайседо

Карлос Балеба попробует оправдать доверие Де Дзерби.
Сегодня, 15:50
Карлос Балеба / Getty Images
Карлос Балеба / Getty Images

Брайтон в ближайшее время подпишет игрока, который должен стать заменой Мойзесу Кайседо, пишет 90Min.

Напомним, что "чайки" продали своего хавбека Челси за рекордную сумму.

Заменить эквадорца должен полузащитник Лилля Карлос Балеба, и Брайтон близок к завершению сделки.

19-летний камерунец пропустит матч против Лорьяна, потому что отправляется в Англию на медосмотр. Трансфер обойдется "чайкам" в 30 млн евро.

К тому же Балеба уже согласовал пятилетний контракт с английским клубом, так что остались лишь медосмотр и различные мелкие детали.

Камерунец провел очень сильный прошлый сезон, им интересовались ряд клубов АПЛ, но гонку выиграл Брайтон.

Ранее, напомним, сообщалось, что МЮ имеет несколько опций на позицию левого защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон

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