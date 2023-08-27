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МЮ активно ищет левого защитника в АПЛ

Манкунианцы рассматривают несколько вариантов.
Сегодня, 15:21
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Манчестер Юнайтед срочно пытается найти нового левого защитника.

Напомним, что в лазарете клуба оказались и Люк Шоу, и Тайрелл Маласия, потому до закрытия трансферного окна "дьяволам" нужен новый защитник.

Ранее уже сообщалось, что МЮ может подписать экс-игрока Челси.

Кроме того, клуб рассматривает и другие опции. Так манкунианцы уже контактировали с Челси по поводу аренды Марка Кукурельи, утверждает Фабрицио Романо. Однако официальное предложение пока не было сделано.

Также, Manchester Evening News утверждает, что МЮ рассматривает возможносмть подписать Серхио Регилона, который прошлый сезон провел в аренде в Атлетико, а в этом еще не выходил на поле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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