Манчестер Юнайтед готов подписать защитника, не игравшего почти два года

На что только не пойдет клуб, лишь бы не доверять место в основе молодому игроку.

Несмотря на первоначальное сообщение Манчестер Юнайтед о том, что Люк Шоу пропустит несколько недель, его мышечная травма оказалась куда серьезнее.

На самом деле речь идет о том, что левый защитник сборной Англии пропустит несколько месяцев.

А учитывая то, что в лазарете еще с предсезонной подготовки находится Тайрелл Маласия, манкунианцы остались с одним номинальным левым фуллбеком в лице 20-летнего Альваро Фернандеса.

В связи с этим клуб уже готов дать краткосрочный контракт экс-игроку Челси и Саутгемптона Райану Бертрану, сообщает Manchester Evening News.

Но многих смущает тот факт, что 34-летний защитник последний раз выходил в АПЛ в октябре 2021 года, после чего он успел перенести операцию на колене.

Прошлый сезон он провел в Лестере, однако он даже не сыграл за основную команду "лисов" - на его счету один матч за молодежную команду. Этим летом он стал свободным агентом.

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