Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной
Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Люк Шоу получил мышечную травму.
По информации источника, 28-летний англичанин пропустит несколько недель, восстанавливаясь от травмы.
Таким образом, в ближайшее время Шоу не сможет помочь не только "красным дьяволам", но и сборной Англии, которой скоро предстоит играть против сборной Украины в рамках квалификации чемпионата Европы.
Матч Украина - Ангглия пройдет в польском Вроцлаве 9 сентября.
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Стоит отметить, что у Манчестер Юнайтед возникли серьезные проблемы на левом фланге обороны, так как помимо Шоу в лазарете находится Тайрелл Маласия, а Брэндон Уильямс отправился в аренду в Ипсвич Таун.
Напомним, что ранее было объявлено о травме Мэйсона Маунта, который может пропустить до шести недель.
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