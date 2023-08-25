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Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной

Очередная потеря в составе Манчестер Юнайтед, которая лишь ухудшила положение дел клуба.
Сегодня, 00:55
Люк Шоу / Getty Images
Люк Шоу / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Люк Шоу получил мышечную травму.

По информации источника, 28-летний англичанин пропустит несколько недель, восстанавливаясь от травмы.

Таким образом, в ближайшее время Шоу не сможет помочь не только "красным дьяволам", но и сборной Англии, которой скоро предстоит играть против сборной Украины в рамках квалификации чемпионата Европы.

Матч Украина - Ангглия пройдет в польском Вроцлаве 9 сентября. 

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Стоит отметить, что у Манчестер Юнайтед возникли серьезные проблемы на левом фланге обороны, так как помимо Шоу в лазарете находится Тайрелл Маласия, а Брэндон Уильямс отправился в аренду в Ипсвич Таун.

Напомним, что ранее было объявлено о травме Мэйсона Маунта, который может пропустить до шести недель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Сборная Украины сборная Англии Люк Шоу

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