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Игрок сборной Англии пропустит матч против Украины

Мейсон Маунт выбыл на длительный срок.
Вчера, 22:40
Мейсон Маунт
Мейсон Маунт

Английский хавбек Мейсон Маунт получил тяжелую травму.

Как сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер, футболист выбыл с повреждением на срок от 4 до 6 недель.

Таким образом, Маунт не сможет поехать на ближайшие матчи сборной Англии против Украины и Шотландии, которые состоятся 9 и 12 сентября соответственно.

Отметим, что с "желто-голубыми" коллектив Гарета Саутгейта сыграет в рамках квалификации Евро-2024, а с шотландцами спарринг.

Напомним, ранее у "трех львов" травмировался один из защитников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия Мейсон Маунт

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