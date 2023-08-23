Игрок сборной Англии пропустит матч против Украины

Английский хавбек Мейсон Маунт получил тяжелую травму.

Как сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер, футболист выбыл с повреждением на срок от 4 до 6 недель.

Таким образом, Маунт не сможет поехать на ближайшие матчи сборной Англии против Украины и Шотландии, которые состоятся 9 и 12 сентября соответственно.

Отметим, что с "желто-голубыми" коллектив Гарета Саутгейта сыграет в рамках квалификации Евро-2024, а с шотландцами спарринг.

Напомним, ранее у "трех львов" травмировался один из защитников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!