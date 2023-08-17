Футболист сборной Англии может пропустить матч против Украины

Защитник сборной Англии Рис Джеймс может пропустить поединок своей команды против Украины.

Как сообщает журналист Натан Гисслинг, футболист Челси получил травму задней поверхности бедра. Результаты дополнительного обследования должны стать известны позже.

При этом издание The Athletic отмечает, что Джеймс не будет форсировать свое восстановление в этот раз и вернется не очень скоро.

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Стоит сказать, что матч Украина - Англия состоится в субботу, 9 сентября. Номинально домашний матч "желто-голубых" пройдет в польском Вроцлаве.

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