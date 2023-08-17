Ньюкасл подпишет воспитанника Челси

Челси и Ньюкасл согласовали переход Льюиса Холла, пишет The Telegraph.

18-летний воспитанник Челси обойдется "сорокам" в 28 млн фунтов плюс бонусы несмотря на то, что за первую команду защитник сыграл всего 12 матчей.

Интересно, что ранее лондонцы согласовали с Льюисом шестилетний контракт, однако предложение Ньюкасла оказалось слишком соблазнительным.

Тем более, что в клубе огромная конкуренция на позицию левого защитника. Там могут сыграть Кукурелья, Чуллуэл и Мадсен.

Ранее также Микель Артета обвинил в многчисленных травмах слишком плотный календарь.

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