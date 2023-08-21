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Состав сборной Украины на матчи против Англии и Италии

Уже в сентябре наша команда продолжит путь на Евро-2024.
Сегодня, 13:40
Сборная Украины / uaf.com.ua
Сборная Украины / uaf.com.ua

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал состав на предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы.

Напомним, что 9 сентября наша сборная встретится с Англией во Вроцлаве, а через три дня будет играть на Сан-Сиро со сборной Италии.

25 футболистов попали в основной состав, еще пятеро - в резервный. Из сюрпризов - в сборную не был вызван Руслан Малиновский.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба - Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Александр Караваев (Динамо Киев), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - Днепр-1 Днепр), Арсений Батагов (Заря Луганск), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Напомним, что с расписанием и результатами квалификации Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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