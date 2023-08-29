Легенда футбола: Я должен был получить ЗМ, а не Беланов, но он молодец, что посещает бойцов на передовой

Гарри Линекер заявил, что Золотой мяч-1986 несправедливо отдали Игорю Беланову.

Напомним, что в 1986 году на голосовании с 84 баллами победил Игорь Беланов, Гарри Линекер занял вторую строчку с 62 баллами.

Однако англичанин считает такой результат нечестным, ведь вокруг украинского форварда сплотились все восточные журналисты. Однако сегодня Линекер уже не зол на Беланова.

"Я должен был выиграть Золотой мяч в 1986 году. Если и есть что-то, о чем я сожалею, так это об этом. В то время Золотой мяч могли выиграть только европейские игроки, поэтому Диего Марадона не смог его выиграть – что он, несомненно, сделал бы, если бы игроки не из Европы могли претендовать на приз. В то время был Диего – и все остальные. Он как будто пришел из другого измерения.

Но, говоря обо всех остальных, я думаю, что заслужил приз в том году. Игорь Беланов провел очень, очень хороший матч на чемпионате мира, и все журналисты Восточной Европы сплотились и массово проголосовали за него. Я не хочу зацикливаться на этом, но я должен был получить Золотой мяч в 1986 году.

Тем не менее, теперь, когда я знаю, что он посещает украинских бойцов на передовой, используя свой трофей, чтобы вдохновить их, мне больше нечего сказать, он заслужил, молодец! – цитирует Линекера L’Equipe.

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