iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда футбола: Я должен был получить ЗМ, а не Беланов, но он молодец, что посещает бойцов на передовой

Линекер уже не обижается на украинского форварда.
Сегодня, 17:49
Гарри Линекр / Getty Images
Гарри Линекр / Getty Images

Гарри Линекер заявил, что Золотой мяч-1986 несправедливо отдали Игорю Беланову.

Напомним, что в 1986 году на голосовании с 84 баллами победил Игорь Беланов, Гарри Линекер занял вторую строчку с 62 баллами.

Однако англичанин считает такой результат нечестным, ведь вокруг украинского форварда сплотились все восточные журналисты. Однако сегодня Линекер уже не зол на Беланова.

"Я должен был выиграть Золотой мяч в 1986 году. Если и есть что-то, о чем я сожалею, так это об этом. В то время Золотой мяч могли выиграть только европейские игроки, поэтому Диего Марадона не смог его выиграть – что он, несомненно, сделал бы, если бы игроки не из Европы могли претендовать на приз. В то время был Диего – и все остальные. Он как будто пришел из другого измерения.

Но, говоря обо всех остальных, я думаю, что заслужил приз в том году. Игорь Беланов провел очень, очень хороший матч на чемпионате мира, и все журналисты Восточной Европы сплотились и массово проголосовали за него. Я не хочу зацикливаться на этом, но я должен был получить Золотой мяч в 1986 году.

Тем не менее, теперь, когда я знаю, что он посещает украинских бойцов на передовой, используя свой трофей, чтобы вдохновить их, мне больше нечего сказать, он заслужил, молодец! – цитирует Линекера L’Equipe.

Ранее также сообщалось, что кипер МЮ вернулся в сборную после скандального ухода.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игорь Беланов Гарри Линекер

Статьи по теме

Беланов: "Вся Украина мечтает о победе на Уэмбли" Беланов: "Вся Украина мечтает о победе на Уэмбли"
Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали Боснию и Герцеговину не проводить матч с россиянами Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали Боснию и Герцеговину не проводить матч с россиянами
"Верим в нашу скорую победу!": Беланов в составе теробороны защищает Одессу "Верим в нашу скорую победу!": Беланов в составе теробороны защищает Одессу
Линекер - министру иностранных дел РФ: Пошел на*** Линекер - министру иностранных дел РФ: Пошел на***
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:48
Сборная Украины по Dota 2 снялась с ЧМ из-за росиян
Европа20:15
Альба решил закончить международную карьеру
Европа19:56
Гвардиола может впервые в карьере возглавить сборную
Европа19:32
Феликс готов отправится в Саудовскую Аравию при одном условии
Формула 118:56
Ральф Шумахер: Я считаю, дни Переса в Ред Булл сочтены
Европа18:33
Тренера женской сборной Испании могут уволить из-за Рубиалеса
Европа17:53
Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси
Европа17:49
Легенда футбола: Я должен был получить ЗМ, а не Беланов, но он молодец, что посещает бойцов на передовой
Формула 117:31
Гран-при Нидерландов побил рекорд Формулы 1 по количеству обгонов
Европа17:18
Вратарь МЮ возвращется в сборную после скандального ухода
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK