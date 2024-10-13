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Обладатель Золотого мяча - о дебюте Калюжного за сборную Украины: Это тот исполнитель, которого не хватало

Игорь Беланов расхвалил представителя Александрии.
Сегодня, 09:45
Иван Калюжный / УАФ
Иван Калюжный / УАФ

Национальная сборная Украины минимально выиграла команду Грузии в третьем туре группового этапа Лиги наций. За команду Сергея Реброва дебютировал Иван Калюжный, которого многие эксперты признали одним из лучших игроков матча.

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Обладатель Золотого мяча Игорь Беланов тоже не остался в стороне. Легендарный футболист расхвалил дебютанта сборной, заявив, что "сине-желтым" не хватало такого игрока:

"Назаренко и Крыськив провели на поле слишком мало времени, поэтому проявить себя в полной мере по этой причине просто не успели. А вот вышедший в стартовом составе игра Калюжного не могла не понравиться. Это тот исполнитель, которого не хватало сборной. Он умело играл в отборе, отмечался здравомыслящими и взвешенными действиями при переходе из обороны в атаку. Это смелый игрок, отличающийся бойцовскими качествами и неуступчивостью.

Напомним, следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут против Чехии. Игра состоится в понедельник, 14 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игорь Беланов Иван Калюжный

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