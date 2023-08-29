Гвардиола может впервые в карьере возглавить сборную

Федерация футбола Англии ведет переговоры с Пепом Гвардиолой, утверждает Football Espana.

Испанский специалист может покинуть Ман Сити по завершении текущего контракта в 2025 году и заняться подготовкой сборной Англии к ЧМ-2026.

При этом издание считает, что Гвардиола может покинуть клуб и раньше - летом 2024 года.

Напомним, что Пеп не имеет опыта работы в национальных сборных, до Ман Сити испанец тренировал Баварию и Барселону.

Ранее также сообщалось, что в Испании могут уволить главного тренера женской сборной за симпатии к Рубиалесу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!