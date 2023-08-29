iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола может впервые в карьере возглавить сборную

Пепа просят подготовить Англию к ЧМ-2026.
Сегодня, 19:56
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Федерация футбола Англии ведет переговоры с Пепом Гвардиолой, утверждает Football Espana.

Испанский специалист может покинуть Ман Сити по завершении текущего контракта в 2025 году и заняться подготовкой сборной Англии к ЧМ-2026.

При этом издание считает, что Гвардиола может покинуть клуб и раньше - летом 2024 года.

Напомним, что Пеп не имеет опыта работы в национальных сборных, до Ман Сити испанец тренировал Баварию и Барселону.

Ранее также сообщалось, что в Испании могут уволить главного тренера женской сборной за симпатии к Рубиалесу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной
Гвардиола пропустит два матча Ман Сити из-за операции на спине Гвардиола пропустит два матча Ман Сити из-за операции на спине
Героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруги, а после матча узнала о смерти отца Героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруги, а после матча узнала о смерти отца
Гвардиола: Мы хотели купить Магуайра, но не хотели платить необходимую сумму Гвардиола: Мы хотели купить Магуайра, но не хотели платить необходимую сумму
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:48
Сборная Украины по Dota 2 снялась с ЧМ из-за росиян
Европа20:15
Альба решил закончить международную карьеру
Европа19:56
Гвардиола может впервые в карьере возглавить сборную
Европа19:32
Феликс готов отправится в Саудовскую Аравию при одном условии
Формула 118:56
Ральф Шумахер: Я считаю, дни Переса в Ред Булл сочтены
Европа18:33
Тренера женской сборной Испании могут уволить из-за Рубиалеса
Европа17:53
Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси
Европа17:49
Легенда футбола: Я должен был получить ЗМ, а не Беланов, но он молодец, что посещает бойцов на передовой
Формула 117:31
Гран-при Нидерландов побил рекорд Формулы 1 по количеству обгонов
Европа17:18
Вратарь МЮ возвращется в сборную после скандального ухода
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK