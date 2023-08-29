Защитника Ливерпуля могут отстранить на несколько матчей
Ван Дейк зря решил поспорить с арбитром.
Вирджил Ван Дейк может пропустить несколько матчей вместо одного.
Напомним, что в матче против Борнмут нидерландский защитник получил прямую красную карточку и устроил скандал с четвертым арбитром.
FA обвинили защитника в неуважении к судье и может отстранить ван Дейка на несколько матчей.
До 1 сентября защитник может ответить на обвинения федерации и, возможно, избежать отстранения.
Ранее также сообщалось, что МЮ согласовал контракт с защитником Челси.
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