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Защитника Ливерпуля могут отстранить на несколько матчей

Ван Дейк зря решил поспорить с арбитром.
Вчера, 22:31
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Вирджил Ван Дейк может пропустить несколько матчей вместо одного.

Напомним, что в матче против Борнмут нидерландский защитник получил прямую красную карточку и устроил скандал с четвертым арбитром.

FA обвинили защитника в неуважении к судье и может отстранить ван Дейка на несколько матчей.

До 1 сентября защитник может ответить на обвинения федерации и, возможно, избежать отстранения.

Ранее также сообщалось, что МЮ согласовал контракт с защитником Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк

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