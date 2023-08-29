МЮ согласовал контракт с защитником Челси

Манчестер Юнайтед договорился с Марком Кукурельей о потенциальном переходе, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, после травм обоих левых защитников МЮ решил арендовать у Челси испанского латераля.

Манкунианцы связались с Челси, который оказался не против отдать игрока в аренду, однако переговоры о суммах все еще продолжаются.

При этом МЮ не стал терять время зря и связался с самим Марком, стороны быстро согласовали контракт.

Также инсайдер сообщает, что кроме Кукурельи у Юнайтед есть еще два варианта на эту позицию.

Ранее также сообщалось, что кипер МЮ вернулся в сборную после скандального ухода.

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