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Бенфика может подписать конкурента Трубину

Однако Анатолию, пожалуй, не стоит волноваться.
Сегодня, 14:28
Руй Силва / Getty Images
Руй Силва / Getty Images

Бенфика работает над тарнсфером Руй Силвы, пишет ZeroZero.

Португальский вратарь обойдется "орлам" в 10 млн евро, а личный контракт уже согласован.

А это значит, что Анатолий Трубин, перешедший в Бенфику ранее, получит еще одного конкурента на позицию в воротах.

С другой стороны, 29-летний Силва почти не имел игровой практики в последнее время. В прошлом сезоне за Бетис он провел всего три матча, в которых пропустил 5 мячей.

Напомним, что Барселона активизирует усилия по подписанию Жоау Феликса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон

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