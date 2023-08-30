Бенфика может подписать конкурента Трубину
Однако Анатолию, пожалуй, не стоит волноваться.
Бенфика работает над тарнсфером Руй Силвы, пишет ZeroZero.
Португальский вратарь обойдется "орлам" в 10 млн евро, а личный контракт уже согласован.
А это значит, что Анатолий Трубин, перешедший в Бенфику ранее, получит еще одного конкурента на позицию в воротах.
С другой стороны, 29-летний Силва почти не имел игровой практики в последнее время. В прошлом сезоне за Бетис он провел всего три матча, в которых пропустил 5 мячей.
Напомним, что Барселона активизирует усилия по подписанию Жоау Феликса.
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