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Судаков занял второе место в списке молодых игроков, готовых к переходу в топ-чемпионат

В топ-100 попали еще несколько украинцев.
Сегодня, 16:50
Георгий Судаков / shakhtar.com
Георгий Судаков / shakhtar.com

Хавбек Шахтера Георгий Судаков готов к переходу в топ-чемпионат, считает Международный центр спортивных исследований (CIES).

Центр подготовил список из ста молодых футболистов, родившихся не ранее 2002 года, которые готовы играть на высшем уровне.

Для создания такого списка были проанализированы около 100 различных метрик, включая, например, уровень текущего чемпионата.

Судаков занял вторую строчку в топ-100, уступив лишь португальцу Антониу Силве. На 11-й строчке разместился еще один украинец - Арсений Батагов.

Также в списке присутствуют Владимир Бражко и Владислав Ванат (оба - Динамо), Педриньо (Шахтер), Валентин Рубчинский (Днепр-1) и Максим Брагару (Черноморец).

Отдельно специалисты CIES отметили новичка Барселоны Витора Роке, занявшего пятое место в 18 лет, а также Артура Вермерена и Йорна Спилерса, которые сильно опередили своих одногодок.

Ранее также сообщалось, что Андрей Шевченко стал самым дорогим трансфером АПЛ с учетом инфляции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

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