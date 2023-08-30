Шевченко - самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции
Переход Андрея Шевченко в Челси был самым дорогим трансфером АПЛ с учетом инфляции и других факторов, утверждает Sky Sports.
Эксперты пересчитали все входящие трансферы АПЛ и составили целую сборную самых дорогих игроков с учетом инфляции и иных причин.
С огромным отрывом лидирует переход Андрея Шевченко из Милан в Челси за, на то время, почти 31 млн фунтов. А вот в пересчете на сегодняшние реалии, трансфер украинца стоил бы 216 млн фунтов.
Кстати, интересно, что топ-10 самых дорогих трансферов почти полностью принадлежат двум клубам.
Самые дорогие трансферы АПЛ с учетом инфляции и других факторов
- Андрей Шевченко - Челси - 216 млн фунтов
- Рио Фердинанд - МЮ - 199 млн фунтов
- Фернандо Торрес - Челси - 181,5 млн фунтов
- Алан Ширер - Ньюкасл - 178 млн фунтов
- Уэйн Руни - МЮ - 177,5 млн фунтов
- Хуан Верон - МЮ - 173 млн фунтов
- Майкл Эссьен - Челси - 171 млн фунтов
- Серхио Агуэро - Ман Сити - 167 млн фунтов
- Дидье Дрогба - Челси - 166 млн фунтов
- Поль Погба - МЮ - 165 млн фунтов
Кроме того Sky Sports собрали отдельно сборную самых дорогих игроков на каждую позицию. Выглядит она следующим образом:
Напомним, что онлайн трансляция закрытия трансферного окна будет доступна у нас на сайте.
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