Шевченко - самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции

Переход Андрея Шевченко в Челси был самым дорогим трансфером АПЛ с учетом инфляции и других факторов, утверждает Sky Sports.

Эксперты пересчитали все входящие трансферы АПЛ и составили целую сборную самых дорогих игроков с учетом инфляции и иных причин.

С огромным отрывом лидирует переход Андрея Шевченко из Милан в Челси за, на то время, почти 31 млн фунтов. А вот в пересчете на сегодняшние реалии, трансфер украинца стоил бы 216 млн фунтов.

Кстати, интересно, что топ-10 самых дорогих трансферов почти полностью принадлежат двум клубам.

Самые дорогие трансферы АПЛ с учетом инфляции и других факторов

Андрей Шевченко - Челси - 216 млн фунтов Рио Фердинанд - МЮ - 199 млн фунтов Фернандо Торрес - Челси - 181,5 млн фунтов Алан Ширер - Ньюкасл - 178 млн фунтов Уэйн Руни - МЮ - 177,5 млн фунтов Хуан Верон - МЮ - 173 млн фунтов Майкл Эссьен - Челси - 171 млн фунтов Серхио Агуэро - Ман Сити - 167 млн фунтов Дидье Дрогба - Челси - 166 млн фунтов Поль Погба - МЮ - 165 млн фунтов

Кроме того Sky Sports собрали отдельно сборную самых дорогих игроков на каждую позицию. Выглядит она следующим образом:

Источник: Sky Sports

Напомним, что онлайн трансляция закрытия трансферного окна будет доступна у нас на сайте.

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