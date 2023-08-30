Футбольные династии: звездные игроки, дети которых тоже играют на высоком уровне

Рассказываем о футболистах, сыновья которых также стали профи.

Футбольные легенды имеют немало детей, которые пытались пойти по стопам своих отцов, чтобы стать с ними на одну ступень по известности, но лишь избранным это удалось.

Джордж Веа, Лилиан Тюрам, Патрик Клюйверт, Энрико Кьеза и Альфи Холанд могут похвастаться своими детьми, которые добились успеха на европейской и международной арене.

В видеоматериале можно детально познакомиться с биографией звездных отцов и детей.

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