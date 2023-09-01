Бавария и Фулхэм согласовали трансфер португальского хавбека
Палинья за шаг до переезда в Мюнхен.
Бавария и Фулхэм наконец согласовали трансфер Жоау Палиньи, пишет Флориан Плеттенберг.
28-летний хавбек обойдется мюнхенцам в 65 млн евро, в данный момент клубы обсуждают детали.
Сам Жоау уже согласовал с Баварией пятилетний контракт, однако все еще существует вероятность, что сделка не состоится.
Фулхэм потребовал от мюнхенцев одно условие. Палинья не уедет в Германию, пока "дачники" не найдут ему замену. А окно в Англии закроется этой ночью.
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