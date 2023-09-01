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Барселона согласовала трансферы двух португальцев

Канселу и Феликс вскоре присоединятся к каталонцам.
Сегодня, 13:37
Жоау Феликс и Жоау Кансело / Getty Images
Жоау Феликс и Жоау Кансело / Getty Images

Барселона близка к подписанию Жоау Феликса и Жоау Канселу, пишет Marca.

Каталонцы и Атлетико уже согласовали аренду 23-летнего нападающего, а также получила гарантии, что его переход не нарушит финансовый фейр-плей.

А с Канселу ситуация немного сложнее. Ман Сити согласился отпустить защитника в аренду, но без права выкупа. Клубы вновь сядут за стол переговоров летом 2024 года.

Кроме того, чтобы зарегистрировать игрока нужны деньги, так что Лапорта поручился собственными средствами, и лишь тогда Ла Лига дала согласие.

За онлайн трансляцией дедлайна летнего трансферного окна вы можете следить на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоау Канселу жоау феликс

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