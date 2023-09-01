Бывший форвард Реала перешел в Милан
Милан на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Фиорентины Луки Йовича.
Сербский футболист договорился с "фиалками" о расторжении контракта, после чего подписал однолетнюю сделку с "россонери".
В новой команде форвард сборной Сербии будет выступать под 15-м номером.
🖋️ The pen has met the paper! 📖🔴⚫— AC Milan (@acmilan) September 1, 2023
#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/1AeYidThbU
Лука Йович присоединился к Фиорентине лишь прошлым летом, перейдя из мадридского Реала на правах свободного агента. За один год во Флоренции 25-летний форвард провел 50 матчей, в которых он отметился 13 голами и 5 ассистами.
Напомним, что на ISPORT можно следить за всеми сделками, которые клубы оформили в последний день работы трансферного окна.
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