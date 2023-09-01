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Бывший форвард Реала перешел в Милан

"Россонери" подписали нападающего на полноценной основе.
Сегодня, 22:04
Лука Йович / ФК Милан
Лука Йович / ФК Милан

Милан на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Фиорентины Луки Йовича.

Сербский футболист договорился с "фиалками" о расторжении контракта, после чего подписал однолетнюю сделку с "россонери".

В новой команде форвард сборной Сербии будет выступать под 15-м номером.

Лука Йович присоединился к Фиорентине лишь прошлым летом, перейдя из мадридского Реала на правах свободного агента. За один год во Флоренции 25-летний форвард провел 50 матчей, в которых он отметился 13 голами и 5 ассистами.

Напомним, что на ISPORT можно следить за всеми сделками, которые клубы оформили в последний день работы трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фиорентина Серия А Лука Йович

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