Бывший форвард Реала перешел в Милан

Милан на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Фиорентины Луки Йовича.

Сербский футболист договорился с "фиалками" о расторжении контракта, после чего подписал однолетнюю сделку с "россонери".

В новой команде форвард сборной Сербии будет выступать под 15-м номером.

Лука Йович присоединился к Фиорентине лишь прошлым летом, перейдя из мадридского Реала на правах свободного агента. За один год во Флоренции 25-летний форвард провел 50 матчей, в которых он отметился 13 голами и 5 ассистами.

Напомним, что на ISPORT можно следить за всеми сделками, которые клубы оформили в последний день работы трансферного окна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!