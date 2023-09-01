Интер бесплатно усилился хавбеком Аякса
Классен перебрался в Италию.
Полузащитник Аякса Дэви Классен перешел в Интер. Об этом клубы объявили в соцсетях.
Амстердамцы расторгли контракт с 30-летним игроком, чтобы итальянский коллектив сумел подписать футболиста бесплатно. Игрок подписал договор по схеме 1+1.
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В прошлом сезоне на счету Классена восемь голов и три ассиста в 33 матчах Эредивизии.
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