Интер бесплатно усилился хавбеком Аякса

Полузащитник Аякса Дэви Классен перешел в Интер. Об этом клубы объявили в соцсетях.

Амстердамцы расторгли контракт с 30-летним игроком, чтобы итальянский коллектив сумел подписать футболиста бесплатно. Игрок подписал договор по схеме 1+1.

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В прошлом сезоне на счету Классена восемь голов и три ассиста в 33 матчах Эредивизии.

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