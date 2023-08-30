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Интер подписал защитника сборной Франции

Бенжамен Павар перешел в стан "нерадзурри".
Вчера, 22:42
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Миланский Интер усилил линию защиты чемпионом мира.

Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", в команду перебрался Бенжамен Павар. Сумма трансфера составила 30 млн евро..

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Контракт с футболистом подписан до лета 2028 года, финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что этим летом Паваром также интересовался МЮ, но он решил не приобретать игрока из-за того, что в команде остался Харри Магуайр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Бенжамен Павар

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