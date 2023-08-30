Интер подписал защитника сборной Франции

Миланский Интер усилил линию защиты чемпионом мира.

Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", в команду перебрался Бенжамен Павар. Сумма трансфера составила 30 млн евро..

Читай также: Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция

Контракт с футболистом подписан до лета 2028 года, финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что этим летом Паваром также интересовался МЮ, но он решил не приобретать игрока из-за того, что в команде остался Харри Магуайр.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!