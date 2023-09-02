Официально: Коло-Муани стал игроком ПСЖ

Француз все же перебрался в парижский клуб.

Нападающий Айнтрахта Рандаль Коло-Муани перешел в ПСЖ. Об этом стороны объявили в соцсетях.

Немецкий гранд продал футболиста сборной Франции за 95 млн евро. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2028 года.

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Коло-Муани определился со своим игровым номером, взяв себе "23".

В прошлом сезоне на счету форварда 15 голов и 11 ассистов в 32 матчах Лиги 1.

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