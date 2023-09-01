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Хавбек ПСЖ переходит в клуб из Саудовской Аравии

Вейналдум пополнит ряды команды Джеррарда.
Сегодня, 20:48
Джорджиньо Вейналдум / Getty Images
Джорджиньо Вейналдум / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум станет игроком Аль-Иттифака. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Клуб из Саудовской Аравии подпишет 32-летнего футболиста сборной Нидерландов всего за 8 миллионов евро.

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Остальные детали сделки не разглашаются, но предварительно игрок подпишет договор сроком на два года.

Прошлый сезон Вейналдум провел в аренде в Роме, забив за клуб два гола в 14 матчах Серии А.

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