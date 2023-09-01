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Руководство ПСЖ нашло виновного в срыве трансфера Коло Муани

Уго Экитике теперь попадет в немилость к боссам клуба.
Сегодня, 19:52
Уго Экитике
Уго Экитике

Французский ПСЖ все лето охотился за Рандалом Коло-Муани и в конце трансферного окна был максимально близок к трансферу, которому, похоже все же не суждено сбыться.

Как сообщает издание L'equipe, парижане определили виновного в срыве перехода. Им стал нападающий клуба Уго Экитике.

Уго должен был отправиться в Айнтрахт, чтобы заменить Рандала там, но трижды отклонил предложение контракта от "орлов" из-за своего желания перейти в АПЛ.

Отмечается, что поведение Экитике привело в бешенство руководство клуба, однако, он все еще может покинуть клуб, оказавшись в Вест Хэме.

Следить за онлайном трансферного дедлайна вы можете на нашем сайте.

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