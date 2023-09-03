Хави высказался о переходе Феликса в Барселону

Главный тренер Барселоны Хави оценил трансфер нападающего Атлетико Жоау Феликса.

"Он может сыграть справа, слева, в центре, он очень универсален и практически не теряет мяч. У него прекрасные данные для того, чтобы добиться успеха в Барселоне.

Я не собираюсь делать никаких сравнений с Атлетико, у меня нет ни информации, ни мнения. Мы окружим Жоау любовью и будем ему помогать. Мы убеждены в том, что он может принести нам большую пользу".

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"Феликс подходит нам на все сто процентов. Нам он всегда нравился – не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может адаптироваться к любой из трех позиций в нападении", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, Барселона арендовала португальца на сезоне без права выкупа.

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