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Феликс - о переходе в Барсу: Это моя детская мечта

Португалец хочет выиграть ЛЧ с клубом.
Сегодня, 14:12
Жоау Феликс / fcbarcelona.com
Жоау Феликс / fcbarcelona.com

Жоау Феликс поделился эмоциями после перехода в Барселону.

Напомним, каталонский клуб оформил аренду португальца в последний день трансферного окна.

Феликс признался, что с детства был фанатом Барселоны и всегда мечтал играть за этот клуб. А еще заявил, что они намерены выиграть Лигу чемпионов.

"Все знают, как я счастлив. Я работал, чтобы попасть в этот клуб. Это моя детская мечта, я прихожу сюда, чтобы помочь, и надеюсь, что это будет отличный сезон. Это нечто уникальное, это то, чего я желал долгое время.

Когда они рассказали мне о своем интересе, я был очень рад. Я наблюдал за Барсой с детства, я всегда был фанатом Барсы, у меня была эта мечта, и вот я здесь.

Я хочу бороться за титулы. Лига чемпионов всегда была трофеем моей мечты, но мы двигаемся постепенно. Мы хотим попытаться выиграть ее", – цитирует Феликса Mundo Deportivo.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жоау феликс

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