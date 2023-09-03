Наставник Хетафе высказался о подписании скандальноизвестного Гринвуда

Специалист заявил, что в клубе верят, что англичанин может вернуться на свой лучший уровень.

Рулевой испанского Хетафе Пепе Бордалас высказался об аренде скандального Мейсона Гринвуда.

По словам Бордаласа, в этой ситуации можна обсуждать лишь футбольную сторону.

"Очевидно, что мы можем обсуждать только футбол, что касается других вопросов, то я думаю, что люди и соответствующие органы сделали то, что должны были сделать.

Это футболист высочайшего уровня, который приходит в Хетафе с огромными надеждами.

Мы собираемся помочь ему вернуться на свой лучший уровень", - заявил испанский специалист.

Отметим, что в 2022 году карьера Гринвуда была приостановлена из-за того, что девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в изнасиловании и абьюзе. Позже Робсон отозвала свои обвинения и даже родила Мейсону ребенка, но МЮ, которому принадлежит игрок под давлением общественности принял решение не возвращать игрока в состав.

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