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Погба отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Француз хочет выступать только в Турине.
Сегодня, 13:21
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Полузащитник Ювентуса Поль Погба отказался менять клубную прописку. Об этом сообщает издание Football Italia.

Интерес к футболисту сборной Франции проявляют Аль-Ахли и Аль-Иттихад, которые постараются подписать игрока до конца трансферного окна, которое закроется 7 сентября.

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Сам Погба уже сообщил своим агентам, что хочет выступать только за "старую синьору". Сами туринцы готовы расстаться с игроком.

В минувшем сезоне на счету 30-летнего хавбека всего шесть матчей в рамках Серии А.

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