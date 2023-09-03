iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, на какие жертвы пошел Феликс ради перехода в Барселону

Португалец очень хотел оказаться в столице Каталонии.
Сегодня, 13:50
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Атлетико Жоау Феликс пошел на ряд условий ради перехода в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Португальскому футболисту пришлось продлить контракт с мадридцами на два сезона, таким образом его договор теперь рассчитан до лета 2029 года.

Читай также: Канселу пошел на понижение зарплаты ради перехода в Барселону

Кроме того, игрок пошел на значительное понижение зарплаты ради Барселоны. Феликс будет получать в стане "сине-гранатовых" лишь половину своего оклада, ведь платить больше каталонцы смогут из-за финансовых проблем.

Напомним, 23-летний португалец был арендован всего на сезон без опции выкупа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жоау феликс

Статьи по теме

Барселона - предпоследняя по трансферным тратам в Ла Лиге Барселона - предпоследняя по трансферным тратам в Ла Лиге
Отношения испорчены: Барселона негодует из-за попыток Ман Сити переманить юных талантов клуба Отношения испорчены: Барселона негодует из-за попыток Ман Сити переманить юных талантов клуба
Хави высказался о переходе Феликса в Барселону Хави высказался о переходе Феликса в Барселону
Днепр-1 - ЛНЗ 0:0 Видео лучших моментов матча чемпионата Украины Днепр-1 - ЛНЗ 0:0 Видео лучших моментов матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина15:56
Днепр-1 - ЛНЗ 0:0 Видео лучших моментов матча чемпионата Украины
15:40
Форвард Металлиста 1925: Эта неделя получилась очень напряженной
Европа15:34
Барселона - предпоследняя по трансферным тратам в Ла Лиге
Европа15:15
Защитник Челси ответил на критику фан-аккаунта клуба
Футбол15:13
Центральный матч тура в Ла Лиге перенесли на неопределенный срок
Украина14:54
Ворота на замке: Днепр-1 не сумел обыграть ЛНЗ
Футбол14:49
Венгерский клуб подписал центрбэка, которым интересовалось Динамо
Бокс14:29
Бывший чемпион мира по боксу высказался о потенциальном бое Усик - Фьюри
Европа14:19
Отношения испорчены: Барселона негодует из-за попыток Ман Сити переманить юных талантов клуба
Европа13:56
Беллингем установил необычное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK