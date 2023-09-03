Стало известно, на какие жертвы пошел Феликс ради перехода в Барселону

Португалец очень хотел оказаться в столице Каталонии.

Нападающий Атлетико Жоау Феликс пошел на ряд условий ради перехода в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Португальскому футболисту пришлось продлить контракт с мадридцами на два сезона, таким образом его договор теперь рассчитан до лета 2029 года.

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Кроме того, игрок пошел на значительное понижение зарплаты ради Барселоны. Феликс будет получать в стане "сине-гранатовых" лишь половину своего оклада, ведь платить больше каталонцы смогут из-за финансовых проблем.

Напомним, 23-летний португалец был арендован всего на сезон без опции выкупа.

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