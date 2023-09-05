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Стерлинг не будет завершать карьеру в сборной после двойного невызова

В защиту вингера выступил даже Фердинанд.
Вчера, 22:57
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Рахим Стерлинг не задумывается о прекращении международной карьеры, пишет The Telegraph.

Напомним, что игрока Челси не стали вызывать в сборную на матчи отбора Евро, а затем проигнорировали Стерлинга еще раз, после травмы Джека Грилиша.

При этом Рахим - самое яркое пятно нынешнего Челси, проведя два очень хороших матча, несмотря на общую форму команды.

Решение Гарета Саутгейта насторожило многих английских фанатов. Рио Фердинанд даже открыто раскритиковал наставника за непоследовательные решения.

Экс-игрок МЮ заявил, что глупо не вызывать Стерлинга, показывающего высокий уровень, но продолжать приглашать Магуайра и Филлипса, которые в ужасной форме.

Ранее также стало известно, что акции МЮ установили абсолютный антирекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рахим Стерлинг

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