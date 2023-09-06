Беллингем может выиграть награду Golden Boy благодаря фанатам Тэйлор Свифт
Джуд Беллингем может выиграть приз Golden Boy благодаря фанатам Тэйлор Свифт.
Дело в том, что основным конкурентом хавбека является Алекс Бальде из Барселоны.
Фан-группа каталонского клуба опубликовала цитату испанца о том, что он не любит музыку Тэйлор Свифт. После этого, по всей видимости, поклонники исполнительницы начали активно отдавать свои голоса за игрока мадридского клуба.
В частности, один из фанатов Свифт написал в твиттере: "Эй, свифтисы! Не позволим этому парню Бальде выиграть Golden Boy! Голосуйте за Джуда Беллингема!"
September 5, 2023
Сейчас в голосовании англичанин имеет 80% голосов в то время, как Бальде лишь 10%.
Ранее стало известно, что Стерлинг не будет завершать международную карьеур из-за невызова в сборную.
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