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Беллингем может выиграть награду Golden Boy благодаря фанатам Тэйлор Свифт

Его конкуренты стоило быть осторожнее.
Сегодня, 00:31
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Джуд Беллингем может выиграть приз Golden Boy благодаря фанатам Тэйлор Свифт.

Дело в том, что основным конкурентом хавбека является Алекс Бальде из Барселоны.

Фан-группа каталонского клуба опубликовала цитату испанца о том, что он не любит музыку Тэйлор Свифт. После этого, по всей видимости, поклонники исполнительницы начали активно отдавать свои голоса за игрока мадридского клуба.

В частности, один из фанатов Свифт написал в твиттере: "Эй, свифтисы! Не позволим этому парню Бальде выиграть Golden Boy! Голосуйте за Джуда Беллингема!"

Сейчас в голосовании англичанин имеет 80% голосов в то время, как Бальде лишь 10%.

Ранее стало известно, что Стерлинг не будет завершать международную карьеур из-за невызова в сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джуд беллингем

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