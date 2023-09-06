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Мудрик: Думаю, что я уже прошел период адаптации в Лондоне

Украинец дал несколько советов тем, кто едет за границу.
Сегодня, 20:11
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Михаил Мудрик высказался о своей акклиматизации в стане Челси. 

Мудрик дал советы тем, кто планирует ехать за границу. 

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"Прежде всего необходимо учить язык. Следующее - работать несмотря ни на что. А все остальное, оно встанет на свои места. Твое от тебя не убежит. Сначала - язык, затем - все остальное", - заявил украинец.

Также футболист считает, что он уже адаптирован к жизни в Англии. 

"Думаю, что уже прошел процесс адаптации в Англии. Нравится Лондон ", - резюмировал Мудрик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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