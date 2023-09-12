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Бонуччи намерен судиться с Ювентусом

Итальянец готов пожертвовать вырученные средства на благотворительность.
Сегодня, 18:18
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Защитник Униона Леонардо Бонуччи подаст в суд на свой бывший клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский футболист обвиняет Ювентус в нанесении ущерба в профессиональном и имиджевом плане. Игрок хочет, чтобы туринцы компенсировали нанесенный ущерб.

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Бонуччи намерен пожертвовать полученную сумму на благотворительность, если суд удовлетворит его требования.

Напомним, в июле Ювентус исключил футболиста из основной команды и выставил на продажу, после чего центрбека подписал Унион.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Леонардо Бонуччи

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